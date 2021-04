Szokująca okładka "Do Rzeczy" i burza w sieci. "Koledzy Piotra Semki"

Okładka najnowszego numeru prawicowego tygodnika "Do Rzeczy" wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Na "jedynce" tygodnika widzimy bohatera teorii spiskowych Billa Gatesa i napis "Ja was wszystkich zaszczepię!". Internauci przypomnieli, że kilka dni temu publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka został odłączony od respiratora po ciężkiej walce z COVID-19, a jego redakcyjni koledzy, publikując prowokacyjne okładki, rozpowszechniają de facto fake newsy na temat koronawirusa.

Na okładce najnowszego numeru prawicowego tygodnika "Do Rzeczy" widzimy amerykańskiego miliardera Billa Gatesa trzymającego szczepionkę. Tuż nad jego fotografią widnieje napis "Ja was wszystkich zaszczepię!", opatrzony komentarzem "Bill Gates i jego plan uszczęśliwienia świata".

Okładka nawiązująca wprost do popularnych teorii spiskowych na temat genezy pandemii koronawirusa, wywołała oburzenie w mediach społecznościowych i w środowisku dziennikarskim. - Serio? Mamy nadzwyczajną sytuację pandemii. Media pełnią ważną rolę w informowaniu o niej. Publikując artykuły ocierające się o teorie spiskowe, zniechęcające do szczepienia, ponoszą odpowiedzialność za to, że wolniej będziemy wychodzić z epidemii - napisała Joanna Miziołek z "Wprost".

Szokująca okładka "Do Rzeczy". "Bill Gates i jego plan uszczęśliwienia świata"

Wielu dziennikarzy przypomniało, że publicysta "Do Rzeczy", a więc redakcyjny kolega autorów okładki, przeszedł bardzo ciężką walkę z COVID-19 i kilka dni temu został odłączony od respiratora. "Wasz kolega Piotr Semka lubi to?" - zapytała dziennikarka Marta Szostkiewicz.

Według popularnej teorii spiskowej, to właśnie twórca Microsoft Bill Gates ma stać za pandemią koronawirusa i programem szczepień. Zwolennicy teorii "zmyślonej pandemii" nie są jednak zgodni, jaki cel w tym wszystkim ma amerykański miliarder. Jedni uważają, że poprzez szczepionki chce on wprowadzić do ludzkiego organizmu "chip", który miałby w istocie kontrolować człowieka, jego zachowanie i zdrowie. Inni twierdzą z kolei, że celem programu szczepień przeciw Covid-19 jest depopulacja ludzkości, o której w przeszłości miał wielokrotnie mówić Gates.

- Dno i 3 metry mułu. Gdyby wasz redakcyjny kolega Piotr Semka zdążył był się zaszczepić, zanim złapał koronawirusa, nie trafiłby pod respirator - napisał na temat okładki "Do Rzeczy" Krzysztof Luft.

Burza w sieci po publikacji okładki "Do Rzeczy". "Wspieracie Piotra Semkę, prawda?"

- I pomyśleć, że to był niegdyś najsensowniejszy po tej stronie ideologicznego spektrum tygodnik. A tu stężenie patoprawicy mierzone w Leszkach Bublach na na centymetr kwadratowy przekracza wszelkie dopuszczalne normy - ocenił Tomasz Walczak z "Super Expressu".

- To ustalcie: plan na świat ma Soros czy Gates? Rozmodlony Paweł Lisicki hasa ponad miarę. Czyżby właściciel pisma, o zbliżonym nazwisku zresztą, znów był czasowo pod celą? - skomentował Wojciech Sadurski.

RadioZET.pl