W sobotę wieczorem w Oławie do Odry wpadł 15-latek. Nurt rzeki porwał chłopca. "Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu są strażacy z łodzią" - przekazała reporterka Radia ZET, Grażyna Wiatr.

15-latek wpadł do Odry w Oławie. Jak podaje Grażyna Wiatr z Radia ZET, na pomoc ruszyli strażacy oraz specjalistyczna grupa z łodzią. Trwa akcja ratunkowa.

Oława. 15-latek wpadł do Odry. Trwa akcja ratunkowa

Na razie nie wiadomo jak to się stało, że 15-latek wpadł do rzeki. Serwis Olawa24.pl podał, że do zdarzenia doszło po godzinie 19 nieopodal lokalnej oczyszczalni ścieków. Strażacy i policja szukają nastolatka wzdłuż linii brzegowej.

RadioZET.pl/oprac. BCh/Olawa24.pl