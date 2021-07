Trzecią dobę trwają poszukiwania 16-latka, którego w sobotę niedaleko Oławy porwał nurt Odry. W akcję zaangażowano m.in. płetwonurka. Służby wykorzystują też drony, sonar i kamery penetrujące dno. - O godzinie 9 rano działania poszukiwawcze zostały wznowione. Szeroko zakrojona akcja prowadzona jest na długości od 100 do 200 metrów wzdłuż koryta rzeki w kierunku Wrocławia - przekazała RadiuZET.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie podinsp. Alicja Jędo.

16-latek, którego w sobotę porwał nurt Odry, nadal nie został odnaleziony. „Według relacji świadków, chłopiec rozebrał się, wszedł do Odry i w trakcie kąpieli porwał go nurt rzeki. 16-latek przyjechał nad rzekę z kolegami” - przekazali policjanci z Oławy.

16-latek poszedł popływać, porwał go nurt Odry. Wznowiono poszukiwania

– O godzinie 9 rano działania poszukiwawcze zostały wznowione. Na miejscu pracują służby ratownicze wspierane przez oławskich policjantów z dronem. Jest też dwóch policjantów z Komisariatu Wodnego, którzy mają łódź i sonar. W akcję zaangażowano również cztery osoby na dwóch łodziach i płetwonurka z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu – przekazała RadiuZET.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie podinsp. Alicja Jędo. Dodała, że w odnalezieniu 16-latka pomagają też strażacy z ochotniczych jednostek.

Oficer prasowa zaznaczyła, że szeroko zakrojone poszukiwania są prowadzone na długości od 100 do 200 metrów wzdłuż koryta rzeki w kierunku Wrocławia. W akcji oprócz dronów i sonaru wykorzystywane są też kamery do penetracji dna.

– Jest to praca bardzo trudna ze względu na niemal zerową widoczność, a także bardzo silny nurt wody, który jest już w odległości kilku metrów od brzegu. Ta rzeka wygląda bardzo spokojnie, ale jest strasznie zdradliwa. Kilka metrów od brzegu głębokość wynosi ponad dwa i pół metra, do ponad trzech metrów. Bardzo silny nurt, zawirowania, które potrafią wciągnąć do środka osobę - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Gielsa, oficer prasowy oławskiej straży pożarnej.

RadioZET.pl/PAP/KPP w Oławie/TVN24/oprac. AK