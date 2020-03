Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Jak podaje ''Gazeta Wrocławska'', uczeń, który niedawno wrócił z Niemiec do Polski, źle się poczuł. Dyrekcja placówki zdecydowała o przerwaniu zajęć i ewakuacji 600 uczniów. Dzieci wróciły do swoich domów.

Jeden z chłopców zgłosił nauczycielowi, że źle się czuje i ma gorączkę, a objawy wskazywały na koronawirusa, wezwaliśmy pogotowie

- powiedziała Maria Domaradzka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Uczeń został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Wyniki badań chłopca mają być znane najwcześniej w poniedziałek 9 marca.

Według danych przedstawionych w piątek przez wojewodę dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, na terenie Dolnego Śląska osiem osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem koronawirusa, 87 objętych jest kwarantanną lub izolacja, a 260 pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym.

Koronawirus w Polsce i na świecie

Pierwszy i jak dotąd jedyny przypadek koronawirusa w Polsce odnotowano w województwie lubuskim. Zakażenie potwierdzono w nocy z wtorku na środę. Pacjent przebywa na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze. Jest w dobrym stanie. Mężczyzna wrócił do Polski z Niemiec autokarem. Razem z nim podróżowało 11 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w piątek w TVP Info, że od osób, które jechały autokarem wraz z tzw. pacjentem zero, pobrano próbki do badań pod kątem obecności koronawirusa, część wyników już jest i wszystkie są ujemne.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób.

W Europie, zgodnie z danymi na czwartek, coraz więcej przypadków pojawia się we Francji, w Niemczech oraz w Hiszpanii. Wobec osób przebywających na terenie tych krajów GIS zaleca zatem zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Zachorowania mają miejsce również w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Irlandii, w Norwegii, w Holandii, w Szwecji, w Finlandii, w Austrii, w Belgii, w Grecji, w Chorwacji, w Czechach, w Słowenii, na Białorusi, w Rumunii, w Watykanie, na Litwie, na Łotwie, w Estonii, na Węgrzech i na Ukrainie.

