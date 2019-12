Olga Tokarczuk wróciła do Polski. Tak noblistkę powitano na lotnisku

Olga Tokarczuk wylądowała w Warszawie. Polska pisarka wróciła do Polski trzy dni po tym, jak z rąk króla Szwecji odebrała literacką Nagrodę Nobla. - To ważna chwila – napisali przedstawiciele Lotniska Chopina, publikując zdjęcia i nagranie z wyjątkowego powitania noblistki.

Olga Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018, która we wtorek odebrała dyplom i medal noblowski z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa, w piątek wylądowała w Polsce.

Pisarka została powitana na płycie lotniska Chopina w Warszawie w szczególny sposób. Samolot z Tokarczuk na pokładzie został oblany wodą z armatek wodnych zainstalowanych na wozach strażackich, a połączone strumienie stworzyły łuk nad samolotem.

Ważna chwila. Nasza noblistka Olga Tokarczuk przed chwilą wylądowała w Warszawie. Na Lotnisko Chopina powitaliśmy ją uroczystym salutem wodnym, który jest przeznaczony do uczczenia specjalnych okazji

- tłumaczyli przedstawiciele Lotniska Chopina w mediach społecznościowych.

Warszawskie lotnisko dodało na Facebooku, że samolot został powitany na drodze kołowania "O", co w alfabecie lotniczym oznacza Oscar. Wpis opatrzono hasztagiem #OSCARdlaNOBLA.

Echa sukcesu Olgi Tokarczuk nie milkną. Do literackiej nagrody Nobla polskiej pisarki odniósł się już kilkukrotnie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, do którego – jak sam przyznał – twórczość noblistki nie trafia. Nie tak dawno temu przyznał publicznie, że próbował, ale nigdy nie dokończył żadnej książki Tokarczuk (później zapewniał, że jednak postara się je dokończyć), a ostatnio pouczał Tokarczuk i podkreślał, że w jej głośnym wykładzie wygłoszonym w Sztokholmie pt. „Czuły narrator” zabrakło „pojęcia dobra", a tytułowa czułość była "naiwna".

- Może być tak, że ludzie mają inne systemy wartości, że system wartości i tego, co powiedziałby minister Gliński, jest po prostu inny i pewnie by to była [w jego wykonaniu - red.] świetna mowa – skomentowała noblistka w rozmowie z TVN24. Pytana z kolei o same emocje, jakie towarzyszyły jej w czasie ceremonii wręczenia nagrody, powiedziała, że była spokojna i wzruszona. "Miałam wrażenie, że jestem trochę w nierealnym świecie" – powiedziała. Tokarczuk dodała, że "ma teraz swoje 5 minut", ale wkrótce zamyka tę "ekstrawertywną" część życia i wraca do czytania, pisania i myślenia.

RadioZET.pl/Lotnisko Chopina