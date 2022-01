Oliwia Osewicz, 16-latka z Bydgoszczy, w środę 5 stycznia jechała z ojcem samochodem. W pewnym momencie wysiadła z niego na ulicy Gdańskiej. Twierdziła, że jest umówiona z koleżanką.

Bydgoszcz. Oliwia Osewicz zaginęła. Policja prowadzi poszukiwania

Nastolatka do chwili obecnej nie powróciła do domu ani nie kontaktowała się z rodziną. "Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nieletniej" - przekazuje komisariat policji Bydgoszcz-Fordon.

Opublikowano zdjęcie zaginionej i jej dane. Oliwia Osiewicz ma 16 lat. "Rysopis: wiek z wyglądu na 20 lat, 160-164 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, waga około 60 kg, ciemnozielone oczy, czarne włosy, długie, sięgające za ramiona, w uszach nosi po kilka kolczyków. Kolczyki ma także w nosie, pod językiem oraz nad górną szczęką" - czytamy.

16-latka w chwili zaginięcia była ubrana w czarne spodnie dżinsowe i czarne sportowe buty oraz ciemnogranatową pikowaną kurtkę.

"Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu proszone są o kontakt z Policją pod numerem alarmowym 112 lub dyżurnym KP Bydgoszcz-Fordon 47-751-58-59" - informują policjanci.

RadioZET.pl/KWP w Bydgoszczy