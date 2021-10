Masturbował się na przystanku na oczach 15-latki. Nikt nie zareagował. "Trzęsły mi się ręce"

Ok. 50-letni mężczyzna podszedł do stojącej na przystanku autobusowym w Olkuszu (woj. małopolskie) 15-latki i zaczął się onanizować na jej oczach. Według ustaleń lokalnych mediów żadna z osób postronnych nie zareagowała. Sprawą zajmuje się już policja.

Do zdarzenia, o którym poinformowała "Gazeta Krakowska", doszło w poniedziałek ok. godz. 17 w Olkuszu (woj. małopolskie). 15-letnia Wiktoria czekała na autobus na przystanku przy Supersamie. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna, który - na oko - mógł mieć ok. 50 lat.

Olkusz. Masturbował się na oczach 15-latki

Ubrany był - jak podaje gazeta - w jeansy i szarą koszulę, miał ok. 170 cm wzrostu i krótko ścięte siwe włosy. Był zadbany i nie wzbudzał żadnych podejrzeń. W pewnym momencie stanął obok Wiktorii, rozpiął rozporek i zaczął się onanizować. Oprócz nastolatki, na przystanku stało jeszcze kilkanaście osób, ale nikt nie zareagował.

Całe to wydarzenie bardzo mnie zszokowało, nie spodziewałam się czegoś takiego w publicznym miejscu. Szczerze, nie wiedziałam, co robić, bałam się zrobić zdjęcie jego twarzy, trzęsły mi się ręce. [...] Gdy wsiadałam do autobusu, odszedł z przystanku. Nie czekał na żaden autobus, tylko stał tam z wiadomych przyczyn 15-letni Wiktoria w rozmowie z "Gazetą Krakowską"

Jak z kolei ustalił Onet, sprawą zajmuje się już miejscowa policja. Niestety, ma utrudnione zadanie, bo choć w okolicy przystanku działa miejski monitoring, to do incydentu doszło w tzw. martwym polu, czyli przestrzeni, której nie obejmuje zasięg kamery.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie. Przesłuchiwani są teraz świadkowie i zbierany jest materiał dowodowy. Obecnie prowadzone jest śledztwo w kierunku nieobyczajnego wybryku. Prawo przewiduje za to karę aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo karę nagany - przekazała w rozmowie z Onetem podkom. Katarzyna Matras z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Gazeta Krakowska/Onet