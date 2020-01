Pierwsza informacja na ten temat pojawiła się na Facebooku. Wrzucił ją profil "Kataklizmy w Polsce i na świecie", wraz ze zdjęciami nadesłanymi przez jedną z internautek. "Na SOR szpitala w Olkuszu w woj. małopolskim trafiła osoba z gorączką z Chin. Nie wiadomo, czy Polak, czy Chińczyk. SOR zamknięty, powzięte najwyższe środki ostrożności" - tak brzmiały pierwsze doniesienia.

Jak jednak informuje Wirtualna Polska, świadkowie zdarzenia w rozmowie z portalem powiedzieli, że owym pacjentem jest 40-letni Polak, który jeszcze niedawno przebywał w Chinach. WP poprosiła o komentarz rzeczniczkę szpitala, która przyznała, że taka osoba trafiła na oddział, ale została już przetransportowana do szpitala w Krakowie.

Oddział jest otwarty, postępujemy zgodnie z procedurami sanitarnymi. Te pomieszczenia gdzie pacjent przebywał są zamknięte i dezynfekowane Marta Pióro, rzeczniczka Nowego Szpitala w Olkuszu

Na razie nie wiadomo jednak, w jakim stanie jest pacjent ani jakie ma objawy. Komunikat w tej sprawie, opublikowany także na Facebooku, wydał już starosta olkuski Bogumił Sobczyk:

"Faktem jest, że dzisiaj w godzinach wieczornych zgłosił się do olkuskiego SOR-u pacjent zamieszkały w Olkuszu, który powrócił z Chin. Ze względu na zgłaszane przez niego dolegliwości w celu wykluczenia podejrzenia zarażeniem nowym koronawirusem został on przewieziony do obserwacji i diagnostyki do specjalistycznej jednostki - zgodnie z procedurami. Olkuski SOR funkcjonuje już jak dotychczas. Pozostaję w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i medycznymi. Proszę o zachowanie spokoju" Bogumił Sobczyk

Koronawirus szaleje

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Koronawirus z Wuhanu powoduje zapalenie płuc, które może być śmiertelne.

Epidemia, która wybuchła pod koniec 2019 roku w Wuhan, zabiła już w Chinach ponad 200 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji – przekazała w piątek państwowa komisja zdrowia.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.

W związku z epidemią niektóre miasta i prowincje Chin przedłużyły okres wolny od pracy z okazji Chińskiego Nowego Roku do 10 lutego. W piątek o takiej decyzji poinformowały władze Pekinu. Według dziennika "Beijing Ribao" w stolicy Chin zamknięte pozostaną firmy państwowe i prywatne, za wyjątkiem przedsiębiorstw dostarczających prąd, wodę i gaz oraz firm z niektórych innych sektorów, w tym medycznego, farmaceutycznego czy supermarketów.

