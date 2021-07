Zaledwie kilku minut potrzebowała policja w Olkuszu (woj. małopolskie), by ująć sprawcę tragicznego potrącenia 35-latka na przejściu dla pieszych w tym mieście. Okazało się, że kierowca hondy był mocno pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia samochodu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Wypadek na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu wydarzył się w środę po południu. Kierowca hondy potrącił 35-letniego pieszego w pobliżu ulicy Cegielnianej, a następnie oddalił się z miejsca tragedii.

- Pijany sprawca śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych w Olkuszu został złapany przez policjantów w kilka minut po tym, jak uciekł z miejsca wypadku – relacjonował Sebastian Gleń, rzecznik Małopolskiej Policji.

Olkusz. Pijany kierowca potrącił na śmierć pieszego. Miał sądowy zakaz

Niestety, pomimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować 35-letniego mieszkańca gminy Klucze. Dzięki szybkiej akcji policji olkuscy dzielnicowi złapali kierowcę zaledwie po kilku minutach. Okazało się, że miał on blisko trzy promile alkoholu w organizmie.

Mało tego, mężczyzna był już w przeszłości karany za jazdę po pijanemu i miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelki pojazdów mechanicznych do maja 2023 r. – Śledztwo wyjaśni, czy do wypadku przyczynił się kierowca, czy pieszy, czy to ewentualnie współwina – przekazał rzecznik małopolskiej policji.

Za spowodowanie wypadku śmiertelnego w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia kierowcy grozi do 12 lat więzienia, oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Po wytrzeźwieniu, najprawdopodobniej w piątek, kierowca zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie może usłyszeć zarzut.

RadioZET.pl/PAP/KPP Olkusz