Wybuch gazu w jednym z domów mieszkalnych na Mazowszu doprowadził do całkowitego zniszczenia budynku. Strażacy oceniają, że nadaje się on do rozbiórki. W wyniku zdarzenia ranna została jedna osoba. W mediach społecznościowych straż pożarna opublikowała zdjęcia, które ilustruję skalę zniszczeń.

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Olszewnica Nowa (województwo mazowieckie) miał miejsce w czwartek przed godziną 8.00 rano. Oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że do zdarzenia doszło przy ulicy Nowodworskiej.

Olszewnica Nowa. Wybuch gazu w domu rodzinnym. Budynek do rozbiórki, zawaliła się jedna ze ścian

Doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym, jedna osoba została poszkodowana, jest to kobieta w wieku ok. 80 lat. Budynek został dość znacznie uszkodzony, popękały ściany, zostały uszkodzone okna - przekazał strażak. Z doniesień straży pożarnej wynika też, że budynek jest do rozbiórki. W sieci pojawiły się zdjęcia z miejsca zdarzenia, na których widać skalę zniszczeń. Zawalona ściana odsłoniła całe wnętrze domu.

Poszkodowana została zabrana do szpitala. W budynku prawdopodobnie nie znajdował się nikt inny. Obecnie na miejscu jest 24 strażaków oraz siedem wozów strażackich.

RadioZET.pl/PAP