Samochód wypadł z drogi, otarł się o drzewa i spłonął. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku na Mazurach, na drodze z Mikołajek do Giżycka. W pobliżu Olszewa osobowe porsche wypadło z drogi. Maszyna otarła kilka drzew i wpadła do rowu, gdzie stanęła w płomieniach.

Wypadek na Mazurach. Niedaleko miejscowości Olszewo samochód wypadł z drogi. Otarł się o drzewa i stanął w płomieniach. Oficer prasowa policji w Mrągowie Dorota Kulig poinformowała PAP, że w aucie, prawdopodobnie porsche, znajdują się dwa ciała. – Trwa dogaszanie pożaru, auto spłonęło niemal doszczętnie – powiedziała PAP policjantka. Auto zapaliło się w rowie.

Policjanci ustalają personalia osób podróżujących samochodem. – Gdy ustalimy te personalia, najpierw powiadomione zostaną rodziny – podała Kulig.

Olszewo. Porsche wypadło z drogi, obtarło drzewa i spłonęło. Zginęły dwie osoby

Na miejscu zdarzenia pracuje już prokurator z Mrągowa. Droga będzie zablokowana przez kilka godzin. Trasa z Mikołajek do Giżycka, między znanymi ośrodkami na Mazurach, jest wąska i kręta. W wielu miejscach obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godz., a miejscami, we wsiach - do 40 km na godz.

RadioZET.pl/PAP/Info.mragowo.pl/