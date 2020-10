Do zabójstwa 89-letniego lekarza doszło w centrum Olsztyna na ul. Głowackiego, przy schodkach na terenie miejskiego basenu. Dopiero po żmudnym śledztwie policji udało się zatrzymać podejrzanego o zabójstwo. Po dwóch miesiącach od zbrodni (w tym analizie zapisu monitoringów obok basenu) ustalono, że z broni wystrzelił 24-letni wówczas Paweł Z.

W początkowych zeznaniach Z. mówił m.in., że jest "katolikiem, a zabójstwo byłoby dla niego grzechem śmiertelnym".

Proces rozwlekł się w czasie w okresie pandemii. Sędziowie wysłuchali dziś w tej sprawie opinii biegłego policjanta, który analizował nagrania z monitoringów. Nie miał on wątpliwości, że oskarżonego o zabójstwo zdradził m.in. charakterystyczny, kaczkowaty chód.

Sam Paweł Z. nie przyznaje się do winy. W trakcie procesu zadawał pytania dotyczące nagrań, w jednym z zeznań wymsknęło mu się jednak stwierdzenie, że to on jest uwieczniony na zapisach kamer.

Biegli analizowali m.in. sposób zabicia lekarza. Orzekli, że do ofiary oddano dwa strzały - pierwszy z odległości około metra, gdy zabójca stał za ofiarą. Strzał okazał się śmiertelny. Gdy ofiara upadła, przewracając się na prawy bok, zabójca oddał jeszcze jeden strzał, w lewe oko. Stał wtedy ledwie 50 cm od ofiary. Oba strzały miały paść z tej samej broni czarnoprochowej.

Oskarżony przekonywał później sąd, że broń czarnoprochowa jest powszechnie dostępna na rynku i być może sprzedano dwa identyczne modele. W jego mieszkaniu znaleziono podczas przeszukania rewolwer – replikę broni z 1885 r., także proch i pociski. Z. miał nabyć ją za pośrednictwem internetu kilka dni przed zdarzeniem.

Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Kolejną rozprawę wyznaczono w listopadzie, być może sąd zamknie wówczas przewód sądowy.

