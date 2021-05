1,5-roczne dziecko wyszło niepilnowane ze żłobka. "Było przestraszone, płakało"

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 10:30. Wówczas to pracownik myjni samochodowej ujrzał spacerujące chodnikiem bez opieki 1,5-roczne dziecko.

Olsztyn. 1,5-roczne dziecko wyszło niepilnowane ze żłobka. Interweniowała policja

Mężczyzna wezwał na miejsce policję. W patrolu była policjantka, która otoczyła dziewczynkę opieką. Jak relacjonował Prokopoczyk, dziecko było przestraszone, płakało. Policjantka zmieniła dziewczynce pieluchę, prosząc pracownika myjni, by dostarczył środki higieniczne.

Policjanci ustalili, z jakiego żłobka dziecko się oddaliło. Ustalili także tożsamość i dane rodziców, którzy natychmiast przybyli na miejsce. Wezwano również karetkę, którą maluch pojechał na obserwację do szpitala.

- Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić, w jaki sposób opiekunowie mogli nie zauważyć, że dziecko wyszło z placu zabaw niepilnowane. Sporządzana jest szczegółowa dokumentacja, przepytywane opiekunki. Dziewczynka przeszła kilkaset metrów chodnikiem, gdzie w pobliżu była ulica. Jej ojciec złożył zawiadomienie w sprawie narażenia dziecka przez opiekunów na bezpośrednią utratę zdrowia i życia - przekazał Prokopczyk.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP