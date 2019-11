Groził "bronią" pracownikowi stacji benzynowej. Żądał...hot doga

Olsztyńscy policjanci otrzymali we wtorek zgłoszenie o rozboju, do którego doszło na jednej ze stacji paliw. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że zamaskowany mężczyzna zażądał od pracownika stacji...wydania hot doga, grożąc mu przy tym przedmiotem przypominającym broń, a następnie uciekł w nieznanym kierunku.

W trakcie zdarzenia nikt nie ucierpiał. Obsługa stacji o zdarzeniu poinformowała policjantów, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastnika. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczając dostępne nagrania z monitoringów i przesłuchując świadków. Wstępna weryfikacja wykazała, że mężczyzna posługiwał się bronią gazową, co ostatecznie potwierdzi badanie biegłego.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Jeszcze tego samego dnia policja, dzięki zintensyfikowanym poszukiwaniom, zatrzymała 26-latka. Usłyszał on zarzut rozboju, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Teraz na trzy miesiące trafi do aresztu.

RadioZET.pl/warminsko-mazurska.policja.gov.pl