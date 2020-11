Pasażer zmarł w autobusie miejskim. "Osunął się i upadł na podłogę"

72-latek we wtorek wieczorem zmarł w autobusie komunikacji miejskiej. Olsztyńska policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny.

Do tragicznego zdarzenia w autobusie komunikacji miejskiej doszło we wtorek wieczorem w Olsztynie. 72-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn osunął się i upadł na podłogę. Interweniujący policjanci na miejscu zastali leżącego na podłodze mężczyznę bez oznak życiowych, po czym przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

- Niestety, pomimo udzielonej na miejscu pomocy przedmedycznej, 72-latek zmarł - powiedział oficer prasowy komendy miejskiej policji w Olsztynie Andrzej Jurkun.

Na miejscu tragedii pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki oraz prokurator. Ciało zmarłego będzie poddane sekcji. W czasie śledztwa policja będzie badała wszystkie okoliczności zdarzenie, m.in. stan zdrowia zmarłego mężczyzny i to, czy na jego upadek mogło mieć wpływ zachowanie osób trzecich.

