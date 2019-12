O sprawie informuje olsztyńska "Gazeta Wyborcza". 55-letni pracownik firmy zewnętrznej, zatrudniony przy montażu kamer monitoringu, zaliczył upadek z wysokości. Zmarł w wyniku obrażeń głowy.

- Na koniec dnia pracy jeden z jej pracowników schodził po drabinie zabezpieczonej specjalnymi prętami od strony pleców. Do tragedii doszło na ostatnim metrze zejścia, kiedy już nie było zabezpieczeń. Mężczyzna spadł na dach, który znajdował się metr od końca drabiny - mówi anonimowo w rozmowie z "Wyborczą" osoba znająca okoliczności zdarzenia.

Wypadek miał - jak relacjonuje "GW" - wyjątkowo pechowy przebieg, ponieważ mężczyzna nie dość, że wpadł do tzw. świetlika (urządzenia służącego do oświetlania hali), to jeszcze wpadając do hali nie zatrzymał się na podłodze, ale niestety wpadł do znajdującego się tam kanału. To spowodowało obrażenia czaszkowo-mózgowe, a w konsekwencji zgon na miejscu.

