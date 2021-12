Zakonnica spowodowała kolizję. Miała 2 promile, chciała oszukać policjantów

Do zdarzenia doszło 9 grudnia przed godz. 19:00 na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca fiatem nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu audi, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Sprawczyni kolizji uciekła z miejsca, ale po krótkim czasie wróciła tam ze starszą koleżanką, która przyznała policjantom, że to ona kierowała autem w momencie kolizji - przekazała w rozmowie z Onetem Anna Balińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

- Gdy jednak policjanci poinformowali ją o konsekwencjach prawnych, czyli że może stracić prawo jazdy, za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kobieta zmieniła zdanie i przyznała, że kierowcą fiata była jej młodsza koleżanka. Potwierdził to naoczny świadek zdarzenia – dodała Balińska.

Okazało się, że 37-letnia zakonnica była pijana. W jej organizmie krążyły ponad 2 promile alkoholu. Kobieta straciła prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

Onet próbował skontaktował się z rzecznikiem Archidiecezji Warmińskiej w sprawie siostry zakonnej i możliwych konsekwencji. Jak dotąd portal nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie.

RadioZET.pl/ Onet