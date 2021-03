Zniszczyli groby dziecięce, powyrywali krzyże. Bestialski atak na cmentarzu

Po dewastacji kilkudziesięciu nagrobków na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie, policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę. Osoba ta może mieć związek z uszkodzeniem cmentarnych pomników - podała PAP we wtorek olsztyńska policja.

Olsztyn. "Zaledwie kilka godzin od zdarzenia w wyniku intensywnych działań poszukiwawczych olsztyńscy policjanci zatrzymali osobę mogącą mieć związek z uszkodzeniem kilkudziesięciu pomników na olsztyńskim cmentarzu" - podał st. sierż. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Wskazał, że jest to 38-letni mężczyzna, który został zatrzymany w pobliżu nekropolii. Jego udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Policjanci prowadzą czynności w kierunku znieważenia miejsca pochówku, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Należy również pamiętać, że na każdym etapie prowadzonego postępowania kwalifikacja czynu może ulec zmianie - wyjaśnił Andrzej Jurkun.

Olsztyn. Wandale połamali i powyrywali krzyże na cmentarzu. Zniszczyli nagrobki

We wtorek przed południem olsztyńska policja informowała, że otrzymała od zarządcy cmentarza informację o uszkodzeniu kilkudziesięciu nagrobków na nekropolii przy ulicy Poprzecznej.

"Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Policjanci wykonują czynności zabezpieczające ślady, zabezpieczają obraz z monitoringu. Prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawców" - mówił wówczas Jurkun.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot informował PAP, że zniszczenia powstały w kwaterze grobów dziecięcych. "Kilkadziesiąt grobów zostało uszkodzonych w różnym stopniu, są poprzewracane stele, połamane krzyże. Na szczęście nie było ingerencji w groby. Wygląda to, jakby tornado przeszło. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Tym bardziej jest to bulwersujące, że chodzi o kwaterę dziecięcych grobów" - wskazał.

Oglądaj

Jak dodał, bramy i furtki cmentarza komunalnego przy ulicy Poprzecznej są zamykane na noc. Najprawdopodobniej sprawcy lub sprawca musieli przeskoczyć przez ogrodzenie.

RadioZET.pl/ PAP/ Policja Olsztyn