Dziadek wykorzystał seksualnie 7-letnią wnuczkę. Matka znęcała się na nią

Olsztynek. Policja zatrzymała matkę i dziadka 7-letniej dziewczynki. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad dziewczynką, a mężczyzna doprowadzenie dziecka do tzw. innej czynności seksualnej.

Daniel Brodowski, prokurator rejonowy Olsztyn-Południe przekazał, że matka dziecka usłyszała zarzut znęcania się nad córką. Obejmuje on ostatnie 3 lata. Aktualnie pokrzywdzona dziewczynka ma 7 lat. W trakcie zatrzymania matka dziecka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Olsztynek. Dziadek wykorzystał seksualnie swoją 7-letnią wnuczkę

Dziadek dziewczynki usłyszał zarzut doprowadzenia dziecka do tzw. innej czynności seksualnej.

Wszystko wskazuje w tym momencie na to, że był to jednorazowy czyn

- powiedział prokurator.

Brodowski dodał, że prokuratora będzie weryfikować zebrany już materiał dowodowy i uzupełniać go. W tej sprawie zatrzymano także partnera matki. Prokuratur poinformował, że został on przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu.

Nie ma podstaw do stawiania temu człowiekowi zarzutów

- wyjaśnił prokurator.

Brodowski przekazał, że zebrany w tej sprawie materiał dowodowy, nie pozwolił prokuraturze na przedstawienie wniosku o aresztowania matki i dziadka 7-latki. "Zastosowaliśmy wobec obojga wolnościowe środki zapobiegawcze" - zapewnił prokurator.

Dziecko po zatrzymaniu matki, jej partnera oraz dziadka trafiło do szpitala. 7-latka została już wypisana z placówki. "Trafiła do rodziny zastępczej, ponieważ w naszej ocenie matka jest niewydolna wychowawczo" - powiedział prokurator. Brodowski dodał, że z ustaleń prokuratury wynika, że rodzina nie była objęta pomocą socjalną, czy opiekuńczo-wychowawczą. "W miejscu zamieszkania była to normalna, przeciętna rodzina" - skwitował Brodowski.

RadioZET.pl/PAP