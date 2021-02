Dramatycznego odkrycia w jednym z mieszkań na terenie Olsztynka dokonali policjanci. Funkcjonariusze w poniedziałek otrzymali wiadomość, że kilka dni temu mogło tam dojść do zabójstwa – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Gdy pojawili się na miejscu, drzwi do lokalu nikt nie otwierał. Przy pomocy strażaków z okolicznej Ochotniczej Straży Pożarnej wyważono drzwi do mieszkania.

Tam znaleziono zwłoki 56-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie nie żył już od kilku dni. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, udział w śmierci 56-latka mogli mieć dwaj inni mężczyźni, z którymi wcześniej spożywał alkohol.

Olsztynek. Zwłoki mężczyzny w mieszkaniu. Pijani sprawcy ukrywali się pod prysznicem

Okazało się, że sprawcy – w wieku 24 i 31 lat – ukrywali się w mieszkaniu, należącym do ich kolegi. Policjanci znów musieli użyć siły, by dostać się do środka. Mężczyźni – w stanie kompletnego upojenia alkoholowego – schowali się w łazience pod prysznicem.

24-latek i 31-latek zostali zatrzymani. Zatrzymano też dwie kobiety. Ich udział w zdarzeniu jest w trakcie ustalania. Śledztwo ws. zabójstwa wszczęła Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe.

