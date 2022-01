Omikron jest coraz częściej wykrywanym wariantem koronawirusa na świecie, jego udział rośnie też w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia przytoczył w środę 12 stycznia najnowsze statystyki.

- Jeśli chodzi o Omikron, to w tej chwili mamy go mniej więcej na poziomie 8 proc. w populacji, w społeczeństwie polskim. To są 234 stwierdzone zakażenia w próbkach, które podlegały w ostatnim czasie sekwencjonowaniu – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Udział Omikronu stale rośnie. Rzecznik MZ: "Dominują dwa województwa"

Rzecznik MZ wskazał, że "nadal dwa województwa, które dominują w zakresie wykrywania Omikronu, to województwo pomorskie i województwo mazowieckie". – W każdym z tych województw wykryto ponad 60 przypadków wersji Omikron – podał. I zaznaczył, że wzrost nowego wariantu we wszystkich wykrywanych przypadkach wzrósł w Polsce do 8 proc. - Myślę, że na koniec stycznia będziemy już go mieli na poziomie, mniej więcej, 50 proc. i powyżej – dodał Andrusiewicz.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Rzecznik resortu zdrowia zaznaczył, że szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą wzmacnia ochronę przed nowym wariantem. - Przed Omikronem może nas chronić trzecia dawka, dawka przypominająca. Cały czas do tej dawki państwa zachęcamy, tak jak zachęcamy do szczepienia dzieci – powiedział. Z drugiej strony wskazał, że resort zdrowia obawia się spadającej dynamiki zapisów na szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat, które zostały uruchomione w połowie grudnia 2021 roku.

Andrusiewicz mówił o zwolnieniu 900 łóżek w szpitalach i spadającej liczbie wyjazdów ratowników do pacjentów covidowych. - Niestety, nadal utrzymuje się wysoki pułap osób z obniżoną saturacją. Co niestety przekłada się na statystykę zgonów - wyjaśnił.

Niepewność przed falą zakażeń Omikronem. "Jeszcze zbyt mało danych"

Jak podkreślił, "za wcześnie wyrokować", jak zmieni się sytuacja w związku z bardziej zakaźnym wariantem koronawirusa. - Jak niektórzy analitycy podkreślają, (że) będziemy mieli 50 tys. zakażeń. [...] Jeszcze jest zbyt mało danych, byśmy mogli obiektywnie, miarodajnie prognozować to, co się będzie działo w najbliższych dwóch, trzech tygodniach. Na pewno spodziewamy się wzrostów, ale czy będą one już za 10 dni na poziomie 50 tys. - nie wyrokowałbym tak - stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka