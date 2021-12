Omikron jest już w Polsce? Zakażony turysta wrócił z wycieczki do Afryki

Omikron nie został jeszcze oficjalnie wykryty w Polsce, ale trwa sekwencjonowanie próbek. Badania mają wykazać m.in., czy nową odmianą koronawirusa mógł zarazić się turysta ze Śląska, który wrócił z południa Afryki. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że obecnie w Polsce badane są dwie próbki, które mogą wskazać zakażenie nową mutacją. - Ale są to na razie tylko podejrzenia - dodał.

Omikron, mutacja wykryta 24 listopada w RPA, budzi niepokój na świecie. Nowa odmiana koronawirusa została odnotowana w 10 krajach Unii Europejskiej, o czym poinformowała we wtorek szefowa Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrea Ammon. Wariant nie dotarł jeszcze do Polski, ale eksperci podkreślają, że to kwestia czasu.

Omikronem mógł zarazić się turysta z woj. śląskiego, który wrócił z południa Afryki. Mężczyzna był zaszczepiony. Po powrocie z wycieczki nie czuł się jednak najlepiej. Bolała go głowa, był zmęczony, dlatego skontaktował się z sanepidem.

Omikron w Polsce? "Badane są dwie próbki"

- Po rozmowie z sanepidem mężczyzna, mimo że był zaszczepiony, zdecydował się poddać testom na obecność koronawirusa i niestety pobrane próbki okazały się dodatnie - mówiła Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego, w rozmowie z reporterką Radia ZET Darią Klimzą. W laboratorium śląskiego sanepidu trwają szczegółowe badania. Dzięki sekwencjonowaniu okaże się, którą odmianą koronawirusa zaraził się pacjent. Wyniki mają być znane pod koniec tygodnia.

W środę na temat nowej mutacji koronawirusa głos zabrał na briefingu prasowym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Nie mamy na dziś potwierdzonego w Polsce żadnego przypadku zakażenia wariantem koronawirusa Omikron, ale badane są dwie próbki, w których podejrzewana jest ta mutacja - przekazał. Jak dodał, w ciągu najbliższych 48 godzin powinien być już znany wynik sekwencjonowania. - Pamiętajmy, że sekwencjonowanie jest to trochę dłuższy proces niż samo potwierdzenie obecności wirusa w organizmie - zaznaczył Andrusiewicz.

Dziś weszły w życie nowe obostrzenia sanitarne w związku z Omikronem, zapowiedziane w poniedziałek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Bardziej restrykcyjne limity osób obowiązują m.in. w kościołach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatrach. Osoby podróżujące spoza strefy Schengen będą zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny, chyba że są w pełni zaszczepione.

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP