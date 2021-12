Omikron potwierdzony w Polsce. Zakażona to 30-letnia obywatelka Lesotho

Wcześniej prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przekazał na Twitterze, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wykryła pierwszy przypadek wariantu Omikron w Polsce. Próbkę pobrano w poniedziałek 13 grudnia w województwie śląskim.

"Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. Sanepid podjął niezbędne działania" – podało Ministerstwo Zdrowia.

"Obywatelka Lesotho przebywała w Polsce na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. W toku wywiadu epidemicznego poinformowała, że w Polsce zamieszkiwała sama. Bezpośredni kontakt miała tylko z dwiema zaszczepionymi osobami ze swojego kraju" – przekazał resort zdrowia. "W trakcie pobytu na szczycie cały czas stosowała środki ochrony indywidualnej. W hotelu posiłki zamawiała telefonicznie i spożywała w pokoju. Jako osoba bezobjawowa wykonała test przed wylotem z Polski" – czytamy w komunikacie MZ.

Omikron wykryty w Polsce. ECDC podniosło ocenę zagrożeń

We wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegała, że wariant Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widziano przy żadnym innym poprzednim wariancie koronawirusa. – Rzeczywistość jest taka, że wariant ten prawdopodobnie można byłoby znaleźć w większości krajów świata, mimo że nie został tam jeszcze wykryty – mówił sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzegło, że nowy wariant koronawirusa Omikron stanie się dominujący w Europie na początku 2022 roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na COVID-19. – W obecnej sytuacji same szczepienia nie pozwolą nam zapobiec skutkom działania wariantu Omikron, ponieważ nie ma czasu na uzupełnienie wciąż istniejących luk w szczepieniach – powiedziała dyrektor ECDC Andrea Ammon.

ECDC podniosło również ocenę zagrożeń, związanych z nowym wariantem dla zdrowia publicznego o jeden stopień, do "bardzo wysokiego", zalecając szereg środków, w tym powrót do zdalnej pracy i zwiększoną ostrożność pod koniec roku podczas uroczystości świątecznych i noworocznych. "Istnieje pilna potrzeba podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia transmisji'' – zaalarmowało ECDC.

