Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada nowe obostrzenia. Rząd planuje wprowadzić kwarantannę dla osób przyjeżdżających z państw, gdzie wykryto nowy wariant koronawirusa Omikron. Ma z niej zwalniać szczepienie lub test.

Kwarantanna dla osób przyjeżdżających z krajów, gdzie wykryto Omikron

Niedzielski był pytany w Radiu Plus o nową mutację Omikron oraz ewentualne obostrzenia. Podkreślił, że "jesteśmy w trudnej sytuacji". - Mamy przeciętną liczbę zakażeń na poziomie 23 tys. Szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia, otwierać łóżka covidowe - ocenił. - Pojawienie się takiego elementu, który mógłby spowodować, że zamiast oczekiwanego przesilenia, będziemy mieli przyspieszenie, to jest gamechanger. Zmienia to ocenę sytuacji w sposób fundamentalny - wskazał Niedzielski.

Szef MZ stwierdził, że nie można ignorować obecnej sytuacji epidemicznej. - Przeanalizujemy sytuację pod kątem uszczelnienia granic. To jest oczywiste, że taka decyzja musi być podjęta - przekazał Niedzielski. Jak dodał, przyjeżdżający z krajów, gdzie odnotowano mutację Omikron, będą poddawani kwarantannie. - Pracujemy nad pełną listą takich państw - oświadczył Niedzielski. Podkreślił, że z kwarantanny będzie zwalniał test i szczepienie, "chociaż nie do końca wiemy, jaka jest interakcja szczepień z nową mutacją".

Niedzielski pytany, czy wspomniany obowiązek kwarantanny wejdzie w życie od początku grudnia, potwierdził. - Trzeba działać bardzo pilnie, dlatego uszczelnienie granicy będzie od początku grudnia - poinformował.

Omikron w Europie. Kolejne kraje wprowadzają obostrzenia

Podobne decyzje podjęły już inne europejskie kraje. We Francji każda osoba, która miała kontakt z potwierdzonym lub potencjalnym przypadkiem zakażenia nowym wariantem, będzie musiała poddać się kwarantannie, nawet jeśli jest zaszczepiona przeciw COVID-19 – poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Francji.

W Wielkiej Brytanii od osób wjeżdżających do kraju wymagane będzie wykonanie testu PCR i izolacja do czasu uzyskania wyniku. Ponadto obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek w sklepach i pojazdach transportu publicznego w Anglii.

Także Szwajcaria rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi. Teraz podróżni z tych krajów będą musieli przedstawić negatywny test na COVID-19 i poddać się kwarantannie przez dziesięć dni.

Nowy wariant koronawirusa został określony przez WHO mianem "niepokojącego". Odmiana znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oświadczyło, że stanowi on "wysokie do bardzo wysokiego" ryzyko dla Europy. W raporcie oceny ryzyka ECDC zauważa, że istnieje "znaczna niepewność dotycząca zaraźliwości, skuteczności szczepionki, ryzyka ponownego zakażenia i innych cech wariantu Omikron".

RadioZET.pl/PAP