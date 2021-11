Nowy wariant koronawirusa stanowi "wysokie zagrożenie". Minister zdrowia reaguje

Nowy wariant koronawirusa został określony przez WHO mianem "niepokojącego". Odmiana znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oświadczyło, że stanowi on "wysokie do bardzo wysokiego” ryzyko dla Europy. W raporcie oceny ryzyka ECDC zauważa, że istnieje "znaczna niepewność dotycząca zaraźliwości, skuteczności szczepionki, ryzyka ponownego zakażenia i innych cech wariantu Omikron".

"Poleciłem GIS zwrócenie szczególnej uwagi w prowadzonych wywiadach epidemicznych na zagadnienie kontaktu z osobami wracającymi z Afryki - szczególnie RPA, gdzie mutacja odpowiada za 100 proc. nowych zakażeń. Dodatnie próbki będą badane w laboratoriach pod kątem genomu wirusa" - poinformował w piątek na Twitterze szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Wpis ministra podlinkowany jest informacją na temat nowego koronawirusa opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Nowy wariant koronawirusa Omikron. Wielka Brytania zawiesza loty z Afryki

Specjaliści WHO analizujący nowy wariant określili go jako odmianę wysoce zaraźliwą. Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta. Pierwszy przypadek nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529 odkryto już w Europie, w Belgii, o czym poinformował w piątek minister zdrowia Frank Vandenbroucke. - Mamy pierwszy potwierdzony przypadek tego wariantu u osoby, która wróciła z zagranicy, 22 listopada otrzymała pozytywny wynik testu i nie była zaszczepiona - poinformował minister na konferencji prasowej.

Omikron, czyli wariant B.1.1529 został wykryty 11 listopada w Botswanie. Trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Został także zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała w piątek na Twitterze, że Komisja "proponuje wstrzymanie lotów z południa Afryki ze względu na budzący obawy wariant wirusa B.1.1.529."

Wielka Brytania w południe w piątek zawiesiła loty z RPA, Namibii, Zimbabwe, Lesoto, Botswany i Eswatini (dawniej Suazi). Wstrzymanie lotów początkowo przewidziane jest do niedzieli rano, a później wyjechać z tych krajów będą mogli tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Będą jednak musieli odbyć 10-dniową płatną kwarantannę w hotelu.

RadioZET.pl/PAP