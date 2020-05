W "Zabawie w chowanego" bracia Marek i Tomasz Sekielscy przedstawili biskupa Edwarda Janiaka jako osobę, która wiedziała o pedofilskich czynach podległych mu księży, a wręcz je tuszowała. W tej sprawie do Watykanu zwrócił się już zresztą abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat Komisji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Teraz okazuje się, że mimo otaczających go kontrowersji biskup Janiak wciąż jest bardzo zaangażowany w życie Kościoła. W sobotę w kaliskiej katedrze mają odbyć się święcenia kapłańskie i choć z ogłoszenia duszpasterskiego zamieszczanego na stronie katedry nie wynika, kto tych święceń udzieli, Onet potwierdził, że będzie to właśnie biskup Janiak.

fot. katedra.kalisz.pl

Biskup Janiak zdecydował, że święci, więc święci

Przypomnijmy, że po premierze "Zabawy w chowanego" przed siedzibą kurii diecezjalnej w Kaliszu doszło do protestu. Protestującym towarzyszyły wtedy hasła: "Z parafii do parafii zamiast do celi" czy "Biskupie, czas na sąd ostateczny". Kaliszanie przygotowali nawet specjalną petycję, w której domagali się od władz miasta, by nie zapraszano biskupa Janiak na oficjalne uroczystości. - Naszym zdaniem to powinna być persona non grata - mówiła Maria Dąbek, jedna z organizatorek protestu.

Wygląda na to, że święcenia z udziałem biskupa Janiaka i tak się odbędą. Z kurii płynie dość jasny komunikat: „Nikt nie odsunął księdza biskupa i ma prawo do święcenia księży dla tej diecezji. Ksiądz biskup podjął taką decyzję, że święci, więc święci” - cytuje Onet.

RadioZET.pl/Onet