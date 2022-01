Jacek Kurski miał uzyskać dwa dodatnie testy na obecność koronawirusa. Mimo to poleciał do Paryża na konkurs Eurowizji Junior - podał Onet. Jak ustalił portal, prezes TVP przebywał w izolacji niewiele ponad 40 godzin, a nie 10 dni. - Lekarze rodzinni mogą pisać wnioski do sanepidu o zwolnienie z izolacji. To medycznie uzasadnione przypadki - komentował w TVN24 Artur Zaczyński, wiceszef ds. medycznych szpitala MSWiA.

Według ustaleń Onetu Jacek Kurski poleciał do Paryża na finał Eurowizji Junior cztery dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Prezes TVP miał zgłosić się 12 grudnia do szpitala MSWiA w Warszawie po kontakcie z zakażonym. Dodatni wynik badania otrzymał we wtorek 14 grudnia. Rządowa placówka oświadczyła, że szef państwowej telewizji został uznany za ozdrowieńca.

"W dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA rzeczywiście zostało wykonane badanie metodą rtPCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od Pana Jacka Kurskiego. Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca, tzn. czy wydalane jeszcze RNA wirusa (fragmenty łańcucha RNA) jest czy też nie jest patogenne (zaraźliwe)" - poinformowano.

Kurski podjął działania prawne wobec Onetu. Odniósł się też do sprawy na Twitterze. "W związku z oszczerczą publikacją Onet.pl sugerującą, że stawiam się ponad prawem, lekceważę procedury i stwarzam zagrożenie, informuję, że 14.12.21 po przejściu infekcji SARS Cov-2, w wyniku badań i obowiązujących procedur med. uzyskałem status ozdrowieńca" - napisał.

W poniedziałek Onet opublikował kolejny artykuł, według którego Kurski miał wykonany jeszcze jeden test - 13 grudnia. Wieczorem, kiedy jego wynik opublikowano w systemie, prezes TVP był w Teatrze Polskim, gdzie uczestniczył w koncercie upamiętniającym rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Onet: Kurski miał dwa pozytywne testy na koronawirusa. Dr Zaczyński komentuje

Tym samym - jak informuje Onet - prezes TVP przebywał w izolacji niewiele ponad 40 godzin, podczas gdy ta, zgodnie z rządowymi przepisami, powinna trwać 10 dni. We wtorek o przypadek Kurskiego został zapytany w TVN24 gość Konrada Piaseckiego - zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński. - Pacjent wcześniej pojawił się w naszych rejestrach, był procedowany o wiele wcześniej, niż ten wynik się pojawił - powiedział.

Podkreślił, że sanepid nakazał Kurskiemu izolację, ale "została zdjęta ze względu na cały przebieg choroby i to, co obserwowaliśmy wcześniej". - Ten wniosek żeśmy wyprocedowali - zaznaczył dr Zaczyński. Jak dodał, wynik testu Kurskiego był "fałszywie dodatni", co "zostało sprawdzone też w drugim teście".

Lekarze mogą zwalniać z izolacji. Lekarze rodzinni mogą pisać wnioski do sanepidu o zwolnienie z izolacji. To medycznie uzasadnione przypadki. Zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński

Na pytanie, czy prezesa TVP potraktowano w specjalny sposób, dr Zaczyński odpowiedział: - Myślę, że nie. Pozwólmy odpowiednim organom to wyjaśnić.

Lekarz przyznał, że wcześniej Jacek Kurski był izolowany na podstawie wyników przeprowadzonej w szpitalu tomografii. - To są podstawowe rzeczy. To jest złoty standard, stwierdzenie zajęcia płuc. Praktycznie każdy pacjent ma wykonywaną tomografię – podsumował dr Zaczyński.

RadioZET.pl/Onet/TVN24