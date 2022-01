Onet: Numer telefonu Kurskiego zniknął z covidowej bazy. Zastąpiono go fałszywym

Numer telefonu Jacka Kurskiego umieszczony w rządowej bazie COVID-19 został zastąpiony fałszywym – podał Onet. Wcześniej portal informował, że prezes TVP miał uzyskać dwa dodatnie testy na obecność koronawirusa. Mimo to poleciał do Paryża na finał Eurowizji Junior.

Jacek Kurski – według doniesień Onetu – w dniach 13-14 grudnia 2021 roku uzyskał dwa dodatnie wyniki testu PCR na obecność koronawirusa. Prezes TVP przebywał w izolacji niewiele ponad 40 godzin, mimo że rządowe przepisy mówią o 10 dniach. 15 grudnia o godzinie 13:33 Kurski został zwolniony z domowej izolacji. W niedzielę 19 grudnia przebywał na finale Eurowizji Junior w Paryżu.

Onet: Numer telefonu Jacka Kurskiego zastąpiono fałszywym

Z najnowszych informacji, do których dotarł dziennikarz Onetu Kamil Dziubka wynika, że z rządowej bazy covidowej zniknął prawdziwy numer telefonu do Kurskiego. Stało się to 13 grudnia – wtedy szef TVP otrzymał pierwszy pozytywny wynik testu PCR.

"Ktoś ten numer usunął i wpisał fałszywy: 600 000 000. Dzień później, przy kolejnym dodatnim badaniu, sytuacja się powtórzyła. Ktoś najpierw wpisał numer prawdziwy, po czym został on skasowany i zastąpiony fałszywym" – czytamy.

Onet ujawnił także, że w nocy z 22 na 23 grudnia w bazie EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) powstał drugi profil na nazwisko prezesa TVP, w którym brakuje informacji o dodatnich wynikach badań oraz 40-godzinnej izolacji. Znajduje się w nim tylko i wyłącznie notatka o powrocie prezesa TVP z Francji wraz z numerem lotu do Warszawy.

Jacek Kurski twierdzi, że lecąc do Paryża nie naruszył przepisów epidemicznych. Szef TVP złożył pozew przeciwko dziennikarzowi. "Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych. To czyny bandyckie i kryminalne" – pisał na Twitterze.

RadioZET.pl/Onet