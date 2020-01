Do zdarzenia doszło w poniedziałek na wysokości miejscowości Prymusowa Wola. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka opoczyńskiej policji asp. szt. Barbara Stępień, drogą powiatową jechał bardzo uszkodzony volkswagen passat. Auto było niemal pęknięte na pół. "Policjantom trudno było uwierzyć w to, co zobaczyli" - mówiła Stępień.

Okazało się, że na prywatnej posesji na samochód spadł fragment drzewa. Właściciel samochodu stwierdził, że skoro auto dało się uruchomić, ma aktywne światła drogowe, to dojedzie uszkodzonym volkswagenem do miejscowości w gminie Ruda Maleniecka w powiecie koneckim. Chciał w ten sposób pokonać prawie 60 km. Został zatrzymany przez policjantów w połowie trasy. Mundurowi zatrzymali 32-latkowi dowód rejestracyjny passata uniemożliwiając dalszą jazdę i ukarali go 500-złotowym mandatem.

fot. Policja Łódzka

Stępień przypomniała, że według przepisów o ruchu drogowym m.in. pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, nie powodowało niszczenia drogi oraz zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

"W tym przypadku przepis ten został znacząco naruszony. Apelujemy do kierowców o zdrowy rozsądek i odpowiedzialność na drodze nie tylko za siebie, ale i za innych uczestników ruchu drogowego" - podkreśliła Stępień.

RadioZET.pl/PAP