Łódzkie. Podpalił kobiecie auto. Nie podobało mu się, gdzie zaparkowała

Policja z Opoczna (Łódzkie) zatrzymała 57-latka, który podpalił zaparkowany nieopodal jego posesji samochód kia picanto. Mężczyzna zrobił to, bo uważał, że kierująca pojazdem źle go zaparkowała. Odpowie teraz za zniszczenie mienia - grozi mu do 5 lat więzienia.