Pożar domu w jednej z miejscowości w województwie łódzkim. Zwęglone zwłoki znaleziono po opanowaniu pożaru w budynku jednorodzinnym w Opocznie - poinformował w czwartek mł. bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Wezwanie w tej sprawie otrzymali w czwartek późnym popołudniem strażacy z Opoczna. Zgłoszenie dotyczyło ognia, który pojawił się w domu wezwani do pożaru domu przy ulicy Skalnej. "Dnia 03.12.2020 roku o godzinie 17.31 otrzymujemy wezwanie do pożaru budynku mieszkalnego w Opocznie na ulicy Skalnej. W wyniku pożaru spłonęła jedna osoba. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru oraz oddymieniu pomieszczeń. Po zakończeniu działań wróciliśmy do bazy" - napisali an Facebooku funkcjonariusze z OSP KSRG Dzielna.

Pożar domu jednorodzinnego. Strażacy wydobyli spalone ciało

Pożar wybuchł w parterowym budynku jednorodzinnym. Strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą pomimo dużego zadymienia. - W pomieszczeniu mieszkalnym znaleziono zwęglone zwłoki - przekazał Pawlak. Z żywiołem walczyło pięć zastępów straży pożarnej.

Sytuacja pożarowa jest już opanowana - dodał. Na razie nie wiadomo, kim była ofiara i co było przyczyną pożaru. Jak przypuszczają służby, najprawdopodobniej mogło to być zaprószenie ognia.

