14-latka przestraszyła się widoku policjantów. Skoczyła z okna

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Na ulicy Ściegiennego w Opolu policjanci sprawdzali w jednej z kamienic, czy nie doszło tam do kradzieży prądu. Kiedy zapukali do drzwi na drugim piętrze, będąca w lokalu nastolatka, słysząc że przed drzwiami są funkcjonariusze, wyskoczyła przez okno.

Dziewczynę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. Jak się okazało, unikała stawienia się w Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, dokąd skierował ją sąd. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

