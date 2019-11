Funkcjonariusze skarbowi zaatakowani gazem w nielegalnym kasynie

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do napaści doszło pod koniec października w powiecie nyskim, gdzie funkcjonariusze KAS chcieli przeszukać nielegalny salon gry. Jednak zanim weszli, zauważyły ich osoby przebywające wewnątrz budynku, które zablokowały zdalnie zamek w drzwiach. Funkcjonariusze musieli je wyważyć.

Po wejściu i otwarciu zamkniętego na kłódkę pomieszczenia znaleźli w nim automaty do gry. Podczas próby uruchomienia jednego z nich pojawił się gaz łzawiący. Kontrolerzy musieli wyjść na zewnątrz, by wezwać na pomoc policję i straż pożarną. Po przewietrzeniu lokalu policjanci znaleźli zdalnie uruchamiany pojemnik.

W nielegalnym salonie zatrzymano trzy automaty do gry i kilkaset złotych w gotówce. Dodatkowo KAS złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza wykonującego czynności służbowe, za co Kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/ PAP