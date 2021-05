Proboszcz opolskiej parafii Sławice przekazał pieniądze oszustom, którzy mieli zainwestować je w kryptowaluty. Stracił w ten sposób środki należące do kościoła i pieniądze pożyczone od wiernych. Jak poinformował Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej kurii, decyzją biskupa został odwołany ze stanowiska.

Kryptowaluty to temat, który będzie w najbliższych dniach gorąco dyskutowany w opolskiej parafii Sławice. Proboszcz wziął pieniądze należące do kościoła, a także zapożyczył się u wiernych, a następnie przekazał środki oszustom. Ksiądz uwierzył, że w ten sposób pomnoży swój kapitał. Wierni dowiedzieli się o tym podczas mszy, po odczytaniu przez duchownego listu do parafian.

Sławice. Ksiądz wziął pieniądze od wiernych, żeby zainwestować kryptowaluty

Jak poinformował rzecznik opolskiej kurii, ksiądz Joachim Kobienia, po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach finansowych w parafii, biskup podjął natychmiastową decyzję o odwołaniu proboszcza. Duchowny ma oddać pieniądze pokrzywdzonym. Zadeklarował, że m.in. w tym celu sprzeda swój samochód. Rzecznik kurii nie powiedział, ile pieniędzy opolski proboszcz przekazał oszustom i od ilu osób pożyczył pieniądze.

