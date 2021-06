19-latek wpadł do wody na niestrzeżonym kąpielisku w Opolu. Pomimo natychmiastowej akcji mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Strażacy z Opola zostali wezwani do akcji ratowniczej na niestrzeżonym kąpielisku w Opolu, gdzie do wody wpadł 19-latek. Do tragedii doszło na stawie za kościołem przy ulicy Gabriela Narutowicza.

Opole. 19-latek wpadł do stawu, nie przeżył

Jak poinformował dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do wypadku doszło w czwartek późnym popołudniem. Ok. 18.30 strażacy otrzymali informację o dziecku, które wpadło do wody na niestrzeżonym kąpielisku urządzonym przy lokalnym stawie. Po przyjeździe na miejsce dowiedzieli się, że chodzi o 19-latka, który odpoczywał wraz z rodzicami nad wodą i wypadł z łodzi.

Na miejsce wysłano ekipy ratownictwa wodnego z Opola. Ratownikom udało się wydobyć poszkodowanego na brzeg, gdzie rozpoczęto akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nieprzytomnego nastolatka przekazano medykom, którzy śmigłowcem LPR przetransportowali go do szpitala. Według nieoficjalnych informacji, pomimo starań lekarzy, poszkodowany zmarł.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratora.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Radio Opole