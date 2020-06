Prokurator generalny Zbigniew Ziobro domaga się surowszej kary dla ludzi, którzy w trakcie libacji śmiertelnie zranili swojego kompana. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że doszło do zabójstwa, ale z zamiarem ewentualnym i wymierzył im kary 15 i 10 lat więzienia. Ziobro chce surowszej kary - za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.

Prokuratura Krajowa wniosła kasację do Sądu Najwyższego ws. tragedii z Opola. Do zdarzenia doszło w maju 2018 roku. Oskarżeni wraz z pokrzywdzonym pili alkohol, w pewnym momencie rozpętała się awantura. Agresorzy zadawali ofierze ciosy – m. in. metalową nogą od stołu. Atakowali dalej – rozbijając na jego głowie panele podłogowe, a rozbitą szklaną butelką nacięli mu okolice krocza. Bestialskie tortury zakończyli wyrzuceniem betonowego bloczku na klatkę piersiową ofiary.

Wskutek ran mężczyzna zmarł.

Prokuratura: To było bestialskie zabójstwo, kara powinna być surowsza

Sprawa trafiła najpierw do Sądu Okręgowego. Uznał on oskarżonych winnymi, ale „zaledwie” pobicia z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zasądził kary 8 i 12 lat więzienia. Po odwołaniu sąd apelacyjny zmienił wyrok uznając co prawda, że doszło do zabójstwa, ale też że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego. Podwyższył kary do 10 i 15 lat więzienia.

Od tego wyroku kasację złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zarzucił w niej, że sąd apelacyjny - zmieniając w wyniku wadliwie przeprowadzonej kontroli odwoławczej orzeczenie sądu I instancji – i tak dokonał „nieprawidłowej oceny materiału dowodowego”.

W ocenie Ziobry okoliczności przestępstwa jednoznacznie świadczą o tym, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim, z czego powinna wynikać surowsza kara

Prawidłowa ocena materiału dowodowego w zakresie zamiaru, z jakim działali oskarżeni – z uwzględnieniem natężenia agresji, liczby zadanych ciosów, siły, z jaką zostały zadane, użytych przedmiotów, kontynuowania ataku mimo utraty przytomności ofiary, pozostawienia jej w stanie agonalnym – powinna skutkować uznaniem, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim, czyli że celem ich działania było zabicie ofiary

- podała Prokuratura Krajowa.

Prokurator generalny wniósł o uchylenie wyroku w całości i powrót sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie

RadioZET.pl/PAP