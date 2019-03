Nawet dziesięć lat pozbawienia wolności grozi 32-latkowi, podejrzanemu o próbę włamania do kościoła. Zanim usłyszał zarzuty, został uratowany przez policjantów, gdyż zaklinował się w oknie budynku kilka metrów nad ziemią.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Jak poinformował w piątek rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, policjanci otrzymali informację o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie w okolicy kościoła w Zawadzkiem.

Przybyły na miejsce patrol przeszukał okoliczny teren. W pewnym momencie, na wysokości trzech metrów, zauważyli mężczyznę który utknął w kościelnym oknie. Dzięki pomocy funkcjonariuszy udało mu się bezpiecznie wydostać z pułapki i zejść na chodnik.

Jak wykazał alkomat, mężczyzna miał blisko dwa promile alkoholu we krwi. Gdy wytrzeźwiał, przedstawiono mu zarzut usiłowania włamania. Złapany na gorącym uczynku mężczyzna przyznał się do winy. Za zarzucane czyny grozi mu kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP/BM