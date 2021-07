"Gazeta Wyborcza" przypomina, że Antoniemu Mężydle za głosowanie wbrew dyscyplinie - i to w sprawie personalnej - grozi wyrzucenie z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz, że opozycja - wraz z głosującymi z nią niezależnymi senatorami - ma nikłą przewagę w Senacie - 51 do 48 senatorów.

Opozycja straci większość w Senacie? Mężydło może zostać wyrzucony z klubu KO

Marcin Bosacki, szef klubu senatorów Platformy Obywatelskiej, poinformował, że przekazał sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej, posłanki Izabeli Mrzygłockiej.

- Senator z pewnością będzie ukarany, dwukrotnie rozmawiałam z nim w tej sprawie. Decyzja zostanie podjęta 11 sierpnia - mówi "GW" Mrzygłocka. Posłanka podkreśla, że sprawa jest trudna, a senator Mężydło twierdzi, że głosował zgodnie z własnym sumieniem.

''Wyborcza" zauważa, że w przeszłości za takie wykroczenia groziło wykluczenie z klubu, a sam Mężydło bierze to pod uwagę i w radiu TOK FM zaręczał, że nawet jeśli zostanie pozbawiony członkostwa, będzie głosował nadal tak jak opozycja. Stwierdził, że nie zgadza się z tym, co w przeszłości mówił lider PO Grzegorz Schetyna o konieczności zlikwidowaniu IPN i CBA, bo uważa, że są to instytucje potrzebne krajowi.

"Koalicja Obywatelska w Senacie, która ma za sobą kilka wpadek w głosowaniach, przez co np. o mały włos rzecznikiem praw obywatelskich nie został poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, straciła w tej kadencji już dwóch senatorów. Do Polski 2050 Szymona Hołowni odszedł Jacek Bury, a do klubu parlamentarnego PSL-UED - Kazimierz M. Ujazdowski" - przypomina ''Gazeta Wyborcza''.

RadioZET.pl/PAP