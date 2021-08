Oprzędzik szary nie daje spokoju turystom i mieszkańcom nad Bałtykiem. Jak podaje Radio Gdańsk, dokuczliwe owady nie dają się strząsnąć i pojawiają się nawet w wodzie. Czy może on stanowić zagrożenie dla ludzi?

Oprzędzik szary zakłócił urlop turystom wypoczywającym w Karwi nad Bałtykiem. Wczasowicze i mieszkańcy mówią o prawdziwej pladze. Owad ten ma długość ok. 1 cm. W Polsce jest to gatunek pospolity. Można go spotkać na obrzeżach lasów, polach i zboczach górskich.

- To była absolutna plaga. [...] Pierwszy raz coś takiego widziałam. Im się robiło cieplej, tym tych owadów było więcej - powiedziała jedna z turystek.

Oprzędzik szary pojawił się nad Bałtykiem. Turyści: to prawdziwa plaga

W jaki sposób oprzędzik szary przedostał się na nadmorskie plaże? Paulina Kozina z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego powiedziała w rozmowie z Radiem Gdańsk, że owad został zdmuchnięty przez wiatr z niedalekich łąk.

Turyści skarżą się, że owady są wyjątkowo natarczywe, nie dają się strząsnąć oraz pojawiają się również w wodzie. Ekspertka uspokaja jednak, że nie stanowią one zagrożenia dla ludzi.

Samice oprzędzika składają jaja na przełomie maja i czerwca. Potrafią złożyć nawet do 60 jaj w ciągu jednego dnia. Rozwój larw trwa od 30 do 55 dni, dlatego w okresie końca wakacji populacja owada się zwiększa.

RadioZET.pl/ Radio Gdańsk