41-letni Tomasz M., który przyznał się do zabójstwa 11-letniego Sebastiana, trafił do zakładu karnego w Raciborzu. To najcięższe więzienie na Śląsku. Optyk z Sosnowca jest na oddziale dla niebezpiecznych przestępców. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza” - nie ma kontaktu z innymi więźniami i przebywa w monitorowanej celi.