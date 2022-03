Orlen ponownie obniża ceny. Cel: najtańsze paliwo w Europie

Ceny paliw rosną od wielu miesięcy. Wyższe kwoty na stacjach benzynowych to efekt wzrostu cen surowców, ograniczeń wprowadzonych przez pandemię oraz ataku Putina na Ukrainę. Sankcje uderzają nie tylko w rosyjską gospodarkę, ale i w kieszenie kierowców.

Informacja o obniżeniu przez Polskę podatku VAT na paliwa jest szeroko komentowana również przez portugalskich internautów. Twierdzą, że w przeciwieństwie do Warszawy rząd w Lizbonie nie robi nic, aby obniżyć ponad 50-procentowy udział podatków w cenie paliw w Portugalii.

PKN Orlen obniża ceny paliw

Daniel Obajtek napisał na Twitterze: „Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł". Szef PKN Orlen dodał: "Działamy aktywnie, by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie”

Portugalska stacja telewizyjna SIC podała, że decyzja władz w Warszawie o zmniejszeniu z 23 do 8 proc. podatku VAT na paliwa spotkała się z przychylnością polskiego społeczeństwa. Zaznaczono, że jest to jedna z form walki z inflacją podjętej przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Z kolei dziennik online “Observador” i Radio Renascenca zauważają, że rząd Portugalii Antonia Costy dopiero zasygnalizował władzom UE zamiar wprowadzenia obniżek obciążeń fiskalnych na paliwa.

O ile u nas redukcja tych podatków jest dopiero planowana, to w Polsce stała się już faktem “Observador”

O obniżce podatku VAT na paliwa przez rząd donoszą też inni obecni w Polsce portugalscy reporterzy relacjonujący masowy napływ ukraińskich uchodźców. Wskazują, że “odważna” decyzja polskiego rządu zbiegła się z kryzysem humanitarnym, z którym - jak podkreślają - władze w Warszawie oraz polskie społeczeństwo walczą w sposób ofiarny i niemal heroiczny.

