Oskarżył ks. Jankowskiego o gwałt. Rz: jego zeznania są niewiarygodne

Zeznania domniemanej ofiary ks. Henryka Jankowskiego są niewiarygodne – donosi w czwartek „Rzeczpospolita”. Mają tego dowodzić materiały ze śledztwa z lat 2006–2007, do których dotarł dziennik.

Ks. Henryk Jankowski miał w przeszłości zgwałcić Piotra J. Mężczyzna złożył w tej sprawie zeznania w 2006 roku w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu. Śledztwo skończyło się jednak umorzeniem. Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Wiktor Ferfecki dotarł do jego szczegółów.

Mężczyzna oskarżył w przeszłości o gwałt nie tylko prałata, ale i znanego polityka SLD. W tym przypadku prokuratura również odrzuciła jego twierdzenia.

Chodzi o wydarzenia, do których miało dojść w 1997 roku. "Chłopak pracował jako męska prostytutka w centrum Warszawy, a z jego zeznań wynika, że do zdarzenia miało dojść w hotelu Sheraton" - informuje "Rzeczpospolita". Jak twierdził, został wybrany spośród mężczyzn świadczących usługi seksualne przez oficera BOR, zawieziony do hotelu i brutalnie zgwałcony przez polityka.

Oskarżył ks. Jankowskiego o gwałt. Zeznania niewiarygodne?

Z ustaleń gazety wynika, że żaden ze znajomych Piotra J. nie potwierdził doniesień o gwałcie. Niektórzy z nich mieli mówić natomiast o chęci Piotra J. bycia w centrum uwagi.

Ale wątpliwości co do wiarygodności mężczyzny mają też budzić informacje zawarte w aktach ze śledztwa w sprawie ks. Jankowskiego. Ma z nich wynikać, że Piotr J. trzykrotnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym.

Marek Lisiński z fundacji "Nie lękajcie się" podkreśla jednak, że Piotr J. to nie jedyna osoba, która oskarżyła prałata. "Do fundacji zgłaszają się kolejne ofiary" - powiedział gazecie. W poniedziałek o kolejnych mężczyznach przedstawiających się jako ofiary ks. Jankowskiego informował Newsweek.

RadioZET.pl/Rzeczpopspolita/MK