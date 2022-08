Ogromny pożar w zakładzie produkcji paliw. Trwa akcja gaśnicza

Pożar objął zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, gdzie wytwarzane są paliwa alternatywne. Na terenie przedsiębiorstwa zgromadzonych było 10 tys. ton plastików i 1200 ton gotowych paliw.

Osła. Ogromny pożar zakładu produkującego paliwa

Jak powiedział w sobotę Polskiej Agencji Prasowej dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. - Ogień nie rozprzestrzenia się. Nadal trwa akcja gaśnicza – dodał dyżurny.

- Nie jesteśmy w stanie wprowadzić ratowników do środka zakładu, jest on otoczony pięciometrowym murem. Z drabin pożarniczych podajemy trąby gaśnicze, ciągle nie mamy możliwości dostania się do środka, bo jest tam duża ilość materiału, który płonie. Produkty spalania są dla ludzi niebezpieczne - powiedział rano na antenie Polsat News bryg. Piotr Pilarczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.

Zakład zajmuje powierzchnię o wymiarach ok. 150 na 150 metrów, cały jest otoczony murem. Pożar objął 75 proc. powierzchni przedsiębiorstwa.

Strażacy ewakuowali wcześniej pracowników okolicznych firm. W pobliżu nie ma zabudowań mieszkalnych. W pożarze nikt nie ucierpiał.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Doczekalski/Polsat News