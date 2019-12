Zablokowana jest na 99. kilometrze w okolicach Ostródy droga krajowa numer 16, gdzie w sobotę rano zderzyły się dwa auta osobowe. Do wypadku doszło, bo pijany kierowca audi nie zatrzymał się do kontroli i uciekając przed pościgiem, wyprzedzał na trzeciego, przez co zderzył się z innym autem – poinformowała policja.