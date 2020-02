Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarża Dariusza R. o zabójstwo i długotrwałe znęcanie się nad 67-letnią matką – przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Sprawcy tragedii grozi dożywocie. Akt oskarżenia trafił do sądu.

Dramat rozgrywał się przez co najmniej rok, od maja 2018 roku do marca 2019 roku. Zdaniem śledczych w tym czasie 39-letni R. znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką.

Wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał matkę słowami wulgarnymi, obelżywymi, bił ją i kopał po całym ciele, wyganiał z domu

– przekazała prokurator krajowa.

Kumulacja tragedii nastąpiła w nocy z 16 na 17 marca 2019 r.

Wówczas oskarżony, będąc pod wypływem alkoholu, przycisnął pokrzywdzoną i unieruchomił jej klatkę piersiową przez ucisk kolanami. Następnie wielokrotnie zadawał matce silne ciosy pięściami po całym ciele

– opisała prokurator Bialik.

Wskutek wyrafinowanej przemocy 67-latka doznała licznych obrażeń ciała. Miała złamany mostek, żebra i lewy obojczyk. Do tego wiele obrażeń wewnętrznych.

Bezpośrednią przyczyną zgonu pokrzywdzonej była ostra niewydolność oddechowa w następstwie zachłyśnięcia krwią, dodatkowo spotęgowana rozległym tępym urazem klatki piersiowej

– podała prokurator.

R. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zaprzeczył, by znęcał się nad matką i doprowadził do jej śmieci. Dziś przebywa w areszcie tymczasowym. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie.

RadioZET.pl/PAP