Dwaj mężczyźni przyznali się, że zostawili kolegę na przystanku w Ostrowie Wielkopolskim. 19-latek zmarł. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o skazanie oskarżonych bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie uzgodnionych z nimi kar. Chodzi o rok więzienia dla jednego, 10 miesięcy dla drugiego i nawiązki po 4 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 10 stycznia 2021 r. w niedzielny poranek w Ostrowie Wlkp. Przechodzień zauważył leżącego na przystanku autobusowym przy ul. Gorzyckiej młodego mężczyznę, który był nieprzytomny; miał na sobie tylko spodnie i but na jednej nodze.

Ostrów Wielkopolski. Zostawili kolegę na przystanku. Mężczyzna zmarł

Ostrowianin wezwał służby ratunkowe. Zwłoki zabezpieczono do sekcji. Ta wykazała, że 19-latek był pijany. W jego organizmie stwierdzono blisko cztery promile alkoholu, co zdaniem biegłych, przyczyniło się do jego śmierci.

Policja ustaliła, kto przed śmiercią towarzyszył zmarłemu. Okazało się, że byli to jego znajomi w wieku 24 i 28 lat. Zatrzymani przyznali się, że zostawili kolegę na przystanku. - Oskarżono ich o zaniechanie udzielenia pomocy pokrzywdzonemu w sytuacji, gdy pomogli jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia – powiedział we wtorek PAP prokurator Marcin Kubiak.

Zdaniem prokuratury mężczyźni mieli świadomość, że pokrzywdzony ze względu na stan upojenia znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Oskarżeni wybrali dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy. To rok więzienia dla jednego, 10 miesięcy dla drugiego i nawiązki po 4 tys. zł dla pokrzywdzonych.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Bąkowska