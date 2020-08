Nie żyje ciężarna 28-latka. Kobieta zmarła przed szpitalem

Tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Nie żyje ciężarna 28-latka, która w ciężkim stanie była transportowana do szpitala w Ostrowie Wlkp. Kobieta zmarła na podjeździe do placówki.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w wielkopolskim Ostrzeszowie. 28-latka poczuła się źle i z silnymi objawami duszności trafiła do szpitala w Ostrzeszowie na oddział ginekologiczny, gdzie jej stan ulegał pogorszeniu. Z uwagi na jej ciężki stan lekarze z Ostrzeszowa podjęli decyzję o przetransportowaniu ciężarnej do szpitala w Ostrowie Wlkp. na intensywną terapię.

Stan zdrowia kobiety pogorszył się pod koniec transportu na podjeździe do szpitala, gdzie zmarła.

Doszło do zatrzymania krążenia. Resuscytacja z udziałem naszych lekarzy nie odniosła efektu

poinformował rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala dr Adam Stangret.

Ostrów Wielkopolski. Ciężarna 28-latka zmarła przed szpitalem

Ostrowska prokuratura zabezpieczyła dokumentację medyczną 28-letniej mieszkanki powiatu ostrzeszowskiego i zleciła sądowo-lekarską sekcję zwłok, która pozwoli na ustalenie przyczyny zgonu.

– Sekcję zaplanowano na piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

