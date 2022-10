Wypili piwo i pobili śmiertelnie bezdomnego. Nastolatkowie dostali zarzuty

Do zdarzenia na terenie jednego z pustostanów w miejscowości Zacharzew k. Ostrowa Wlkp. W nocy z 11 na 12 października zawiadomiono policję, że w budynku znajdują się zwłoki mężczyzny.

Ustalono, że to 60-letni bezdomny mężczyzna. - Ciało zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji sądowo – lekarskiej w celu ustalenia przyczyny zgonu. Okazało się, że mężczyzna został zamordowany – powiedział prokurator Meler.

Pobili na śmierć bezdomnego. Wcześniej pili piwo

W sprawie zatrzymano dwóch 18-latków z Ostrowa Wielkopolskiego, którzy przyznali się do zbrodni. - Spowodowali uszkodzenia ciała, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Kopali go, bili rękami, drewnianym kołkiem i butelką – powiedział.

Nastolatkowie wyjaśnili, że tego dnia pili piwo, przemieszczali się po różnych dzielnicach miasta i nagrywali filmiki, które planowali umieścić w internecie. - Później postanowili udać się do pustostanu. Wiedzieli, że przebywa tam bezdomny – wyjaśnił prokurator. 18-latkowie zostali aresztowani.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Bąkowska