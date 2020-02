Znęcał się nad psami, później spalił je w piecu. Sąd ogłosił wyrok

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Sąd nie miał wątpliwości – uznał w pełni winę mieszkańca powiatu ostrowskiego. Poza karą więzienia skazany ma zakaz posiadania zwierząt przez siedem lat.

Oskarżony trafi na 10 miesięcy do zakładu karnego i niewątpliwie w ten sposób odczuje naganność swojego zachowania

– powiedziała Joanna August-Witczak, sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Sprawa wyszła na jaw w kwietniu 2019 roku. Do mieszkania 32-latka zapukali policjanci i patrol kaliskiego stowarzyszenia obrońców dla zwierząt Help Animals. Ci ostatni dostali sygnały, że mieszkaniec znęca się nad psami. Na miejscu dokonali makabrycznego odkrycia.

Na miejscu odkryliśmy spalone zwłoki dwóch psów, w tym ciężarnej suczki. Na dworze biegały wychudzone trzy psy, które nie miały dostępu do wody

– informowała Izabela Małecka, z Help Animals.

Kilka dni później okazało się, że mężczyzna nie zaprzestał przemocy nad zwierzętami. Zarzucono mu znęcanie się nad królikami, które nie miały dostępu do wody i pożywienia. Proces Dawida Sz. ruszył w grudniu 2019 r. Zabicie psów tłumaczył nerwowością i nadużywaniem alkoholu.

Sprawę upubliczniła jako pierwsza konkubina Sz. Twierdziła, że mężczyzna „tłukł psy kołkiem i wrzucił je do pieca. Pies żył, bo zaczął piszczeć, a on śmiał się. Powiedział, że jak komuś powiem, to mnie też zabije” – mówiła w sądzie. Policja dowiedziała się o przemocy przez jej koleżankę.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że oskarżony dopuścił się tych wszystkich przestępstw

– powiedziała sędzia Joanna August-Witczak.

Oskarżonemu groziło do pięciu lat więzienia. Sąd uznał, że kara 10 miesięcy więzienia będzie „wystarczająca i adekwatna do popełnionego czynu”.

RadioZET.pl/PAP