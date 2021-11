Nie żyje 14-latek zakażony koronawirusem. Do szpitala trafił w ciężkim stanie

Nie żyje 14-latek zakażony koronawirusem. Chłopiec zmarł w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim - informuje TVN24. Wiadomo, że 14-latek trafił do szpitala w czwartek 18 listopada w ciężkim stanie. Zlecona została sekcja zwłok.

14-latek trafił do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim w czwartek 18 listopada. Jego stan był ciężki. Jak podaje TVN24, chłopiec przez tydzień miał być leczony na infekcję górnych dróg oddechowych. Do szpitala trafił, gdy jego stan uległ gwałtownemu pogorszeniu. Szpital poinformował, że nastolatek był zakażony koronawirusem.

- Najpierw trafił na oddział pediatryczny w stanie bardzo ciężkim, gdzie został poddany tlenoleczeniu oraz diagnostyce, mimo to stan się bardzo szybko pogarszał i został przekazany na OIOM dziecięcy, gdzie w godzinach popołudniowych nastąpił zgon - powiedział dr Adam Stangret, rzecznik szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

W szpitalu zmarł 14-latek. Był zakażony koronawirusem

W szpitalu lekarze wykonali badanie PCR w kierunku zakażenia koronawirusem. Wynik testu okazał się dodatni. Rzecznik szpitala przekazał, że chłopiec nie był zaszczepiony.

Nie ma pewności, co dokładnie było przyczyną śmierci 14-latka. - Jest w trakcie działanie prokuratorskie. Będzie sekcja, która wyjaśni przyczynę śmierci - powiedział dr Adam Stangret.

- Bardzo krótki pobyt w szpitalu nie pozwolił na pełną diagnostykę pacjenta - dodał rzecznik szpitala. Wstępne badanie chłopca wskazywało na sepsę.

O tym, że w szpitalach ciężko chorują coraz młodsi, mówił rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Adam Stępka, cytowany przez PAP. - Zdarzają się pacjenci z saturacją na poziomie 50-65 proc., czyli o wiele mniej niż wynosi norma. To osoby, które się duszą, zachorowanie przechodzą ciężko, w wielu przypadkach wymagają hospitalizacji i podłączenia do respiratora. Nie są to tylko osoby starsze, ale również w wieku 30-40 lat – powiedział.

Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 19 listopada, że badania potwierdziły 23 242 nowe zakażenia koronawirusem, zmarły 403 osoby z COVID-19. Od początku pandemii zmarło ponad 80 tys. chorych z COVID-19, zachorowały ponad 3,3 mln osób.

RadioZET.pl/ TVN24